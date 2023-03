Proseguono gli appuntamenti al Teatro Villa: "Semis" porta in scena il legame fra coltura e cultura

A teatro con Mamma e papà, il teatro per famiglie del Teatro Villa, è ripartito da febbraio con appuntamenti fra svago e riflessione. Domenica 12 Marzo alle ore 17:00 sono in scena i giovani e bravissimi Giulia Bocciero e Davide Simonetti di Nouvelle Plague in Semis, spettacolo che racconta con delicatezza e profondità il legame fra coltura e cultura.





Semis - Storie di un potere invisibile

di e con Giulia Bocciero Davide Simonetti

musiche originali di Giulia Bocciero e Enzo Bocciero

assistenza scenotecnica Enrico Quinziato

illustrazioni Elena Costa, Emma Arnaud

Cinque scope piantate in fiaschi di sabbia, un teatrino di legno pieno di disegni, un vecchio, due giocatori di scacchi e una figura femminile immensa e misteriosa.

Dietro ciò che mangiamo ci sono dei semi, delle persone, delle storie. L'intreccio di questi tre elementi provoca da sempre numerose implicazioni di tipo economico, politico e sociale. Abbiamo scelto di raccontare questa complessità creando una serie di immagini e partiture fisiche legate ai temi della sparizione della biodiversità, del legame profondo fra coltura e cultura. Semis è produzione indipendente italo-francese coi due giovani talenti di Nouvelle Plague (Italia, Francia) e Maison des Semences Paysannes Maralpines di Nizza.