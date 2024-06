Serata di gala alla Villa per il suo 30° compleanno, anniversario con The Blessed Madonna

Sabato, 29 giugno, autentica serata di gala alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, che con il party Villa Forever festeggia 30 anni dell’attuale gestione artistica. Trent’anni sono un traguardo rarissimo in un’attività ed in un settore per definizione cangiante e mutevole come quello dell’intrattenimento serale e notturno. Un traguardo che la Villa delle Rose raggiunge da sempre fedele e coerente con sé stessa: Villa Forever significa credibilità, reputazione, innovazione, costante proiezione verso il futuro.

Sabato 29 giugno Villa Forever inizierà con una cena di gala - con spettacoli d’arte varia ad alto tasso tecnologico - e proseguirà con la musica di The Blessed Madonna e Memory Man aka Uovo.

Questa estate la programmazione della Villa delle Rose prevede Clorophilla, il format creato e diretto da Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (domenica, da giugno) e Vita (martedì, da luglio), con in line up artisti del calibro di Bob Sinclar, Francis Mercier, Gué, Hugel, Manuelito, Mau P, Nicola Zucchi, Samuele Sartini e Sylvain Armand (al venerdì) e al sabato Black Child, The Blessed Madonna, Carlita, Dennis Cruz, Dj Protein, Ilario Alicante, James Hype, Low Steppa, Memoryman aka Uovo, Ralf, Romano Alfieri, Seth Troxler, The Martinez Brothers (guest) e Mappa, Riccardo Pedrini e The Cube Guys (resident).

In questi 30 anni sono tantissime le celebrità ed i personaggi che hanno trascorso una o più serate alla Villa delle Rose: Valentino Rossi, Asia Argento (con tanto di suo djset), Elenoire Casalegno, Ilary Blasi, Martina Colombari, Francesco Totti, Massimo Ambrosini, Luca Toni e tantissimi altri, per tacere dei tantissimi top dj che vi hanno suonano e ancora vi suoneranno. Ogni serata alla Villa - del resto - è sempre qualcosa di speciale, da 30 anni a questa parte.