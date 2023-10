Serata in musica, con "Grease" gli Anni '50 e la solidarietà rivivono al Cinema Teatro Tiberio

Grease, uno dei musical più noti e amati dal grande pubblico, arriva al Cinema Teatro Tiberio domenica 29 ottobre alle ore 20:45, per una serata all'insegna del divertimento, della solidarietà e "a ritmo" delle canzoni più celebri e distintive degli anni ’50.

Il celebre musical che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo e ha segnato un'epoca, prenderà vita grazie ai talentuosi ragazzi della Scuola di Danza&Musical "Anca Ardelean" di Rimini, il circolo ACLI di San Giuliano e l’Associazione Crisalide. L'obiettivo principale? Raccogliere fondi per l'acquisto di un ecografo di ultima generazione destinato al reparto di senologia dell'Ospedale di Rimini. Questo strumento e? essenziale per il reparto di senologia dell'Ospedale di Rimini, poiche? permette diagnosi piu? accurate e non invasive del cancro al seno, contribuendo cosi? alla precoce individuazione della malattia e a una migliore assistenza alle pazienti.

Questi giovani artisti, sotto la guida della direttrice Anca Ardelean e dell'insegnante e coreografa di musical Giorgia Falcioni, studiano danza, canto e recitazione con lo scopo di diventare degli artisti a tutto tondo e hanno collezionato negli ultimi anni numerosi premi sia a livello nazionale che internazionale.

La Scuola da tanti anni ha un'importante missione: coltivare il talento dei propri studenti e fornire loro le competenze necessarie per diventare grandi interpreti del palcoscenico, rivelandosi a tutti gli effetti una scuola di formazione per lo spettacolo.

Questo evento vuole dimostrare che la cultura, l'arte e la solidarieta? possono andare di pari passo, unendo la passione per lo spettacolo alla generosita? della comunita?. Il ricavato andra? a beneficio di molte donne e famiglie, e l'ecografo di ultima generazione rappresentera? un investimento prezioso nella salute delle donne della regione.