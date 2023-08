Serata spalata: gli chef cucinano in spiaggia per aiutare la Romagna alluvionata

Si arricchisce il programma della “Serata Spalata!”, piatti d'autore, allegria e solidarietà, promossa dalla Cooperativa operatori di spiaggia, Piacere Spiaggia Rimini, Marea Spiagge e Confartigianato per mercoledì 30 agosto, dalle 18.30 a mezzanotte sulla spiaggia di Rimini. Per consentire lo svolgimento dell’evento anche in caso di pioggia, la serata si terrà al Bagno 62 - Le Spiagge Rimini (non più al 94 come precedentemente comunicato).

Dopo quello che è successo in Romagna lo scorso maggio, la terribile alluvione, la Romagna aiuta la Romagna e lo farà con un momento di convivialità, musica e sport. "Spalato” in slang romagnolo significa qualcosa di imperdibile, o anche buonissimo come in questo caso, al contempo il termine oggi rimanda alle immagini di quanti, impugnata una pala e un sorriso, fin dal giorno dopo l'alluvione ha cominciato a risistemare la propria terra. Questo appuntamento si propone quindi come un progetto di solidarietà che passa dalla convivialità e ha l’obbiettivo di articolarsi in più tappe fra costa, città e Appennino. La prima è quella del 30 agosto a Rimini. Chef e menù della Serata Spalata! Una cena informale ma con piatti d'autore a bordo spiaggia con i piatti cucinati a vista e serviti dagli chef alle loro postazioni.



Ecco chi cucina cosa:

Chef Giuseppe Gasperoni (Povero Diavolo): cipolla e melone

Chef Giorgio Rattini (Santabago e Osteria Da Oreste p omodoro e vongole

Chef Jacopo Ticchi (Da Lucio): spiedini del cortile

Chef Luciano Braca (Ricci di Mare): il granchio blu cotto a bassa temperatura con la sua maionese, catalana, Shiso e Rock Chives Gianni Guizzardi Signori del barbeque): le costine al Bbq

Chef Piergiorgio Parini Paella Spalata, vongole e granchio blu

Chef Edi Dottori macedonia di verdure in zucca

Davide Fiorentini ('O fiore mio) e Max Bertoia Baldoria pizza La Parmigiana e pizza La Dotta con mortadella Favola e stracciatella di burrata

La Casina del Bosco piadina La Baghina, con porchetta prodotta in casa, arrotolata, legata a mano e cotta a bassa temperatura con insalata gentilina

Dolci e bomboloni a cura di Sac à Poche Pasticceria e Pasticceria Caffetteria Novecento



Calici e spettacolo Nei calici ci saranno i vini dei vignaioli dell'associazione Brisighella anima dei tre colli”, che arrivano da una delle zone colpite dalla furia della natura. In particolare saranno presenti le cantine: Gallegati, Vespignano, Vigne di San Lorenzo.

Rimanendo in ambito enologico, KellyKelly JoJoyce, una delle voci più cristalline e versatili del canto, e GillesGilles CoffieCoffie DegboeDegboe, sommelier Ais porteranno il loro progetto DeCanto-Music tasting, per "Parlare di vino, cantando in modo... divino": un live con una scaletta pensata e plasmata sulle caratteristiche organolettiche dei vini in degustazione durante la serata. Oltre al vino, sarà presente Birra Amarcord con la Gradisca in botte a caduta. La “serata Spalata!” è da vivere tutta sulla sabbia: assaggiando e rilassandosi sui lettini, godendosi il tramonto, giocando a beach volley o beach tennis, partecipando a una lezione di pilates di Nishanka Giorgia Lazzaretti, ascoltando la musica live con Kelly Joyce e con il Dj Luca Belloni, godendo lo spettacolo del mare … e del fuoco. Il saluto finale di mezzanotte sarà a base di immancabili bomboloni.

L'ingrediente speciale che unirà il tutto sarà però soprattutto uno: la solidarietà. Il ricavato della serata andrà infatti a sostenere due realtà colpite dall'alluvione impegnate per ripartire più forti che mai: la pizzeria 'O Fiore Mio HUB di Faenza e l'associazione di vignaioli ““Brisighella, anima dei tre colli”. La donazione per partecipare alla serata parte da 60 euro, chi vorrà potrà dare di più. La prenotazione è obbligatoria per organizzare al meglio la proposta della cucina e non sprecare assolutamente nulla al numero 335 6658097.