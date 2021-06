Sere d’estate in musica con la banda città di Rimini

“I Concerti d’estate 2021” animeranno le serate riminesi. La rassegna, organizzata dall’Associazione Filamornica Banda città di Rimini, in collaborazione con l’amministrazione comunale, si svilupperà in cinque serate al Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini e nell’arena Agostiniani in centro storico in cui si esibiranno in concerto la Banda città di Rimini, la Banda giovanile e la AB Rimini Big Band (formazione musicale jazz parte integrante della Banda città di Rimini). Si comincia lunedi 21 giugno presso il Parco degli artisti di Vergiano in occasione della Festa Europea della Musica con il Concerto della Banda città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza; Lunedi 5 luglio la Banda in Concerto, diretta da Jader Abbondanza si esibirà presso l’arena Agostiniani in Centro storico. Giovedi 22 luglio presso il Parco degli Artisti sarà la volta della A.B Rimini Big Band, diretta dal m° Renzo Angelini. Lunedi 2 agosto presso l’arena Agostiniani l’atteso appuntamento dell’estate realizzato in collaborazione con CSV Volontarimini, Fondazione ISAL e SGR dal titolo GranConcerto di mezza estate/Rimini non Dimentica la solidarietà che vedrà esibirsi insieme la Banda città di Rimini, diretta da Jader Abbondanza e la formazione giovanile diretta dal m° Andrea Brugnettini . Infine Domenica 5 settembre presso il Parco degli Artisti si concluderà la Rassegna con il Concerto della Banda città di Rimini diretta dai giovani allievi partecipanti al Corso Biennale per direttori di Banda e Junior Band promosso da Anbima e Assonanza. I concerti avranno inizio alle ore 21 e saranno tutti ad ingresso libero e gratuito.

Per partecipare ai concerti, a causa delle restrizioni AntiCovid, occorre prenotare il posto con le seguenti modalità. Per gli eventi al Parco degli Artisti, la prenotazione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite messaggio WhatsApp al numero 0541 380403 e dovrà essere indicato il numero di persone, il numero di telefono ed il nominativo di un referente. Per gli eventi all’Arena Agostiniani, la prenotazione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite messaggio WhatsApp al numero 331 6468363 e dovrà essere indicato il numero di persone, il numero di telefono ed il nominativo di un referente.