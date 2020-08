Sergio Casabianca e le Gocce in un inedito omaggio a Zucchero

Nella suggestiva location dell’Arena Lido alla Darsena di Rimini, Sergio Casabianca e le Gocce propongono l’evento più significativo della stagione estiva della band: lo spettacolo “Così Celeste”, un omaggio a Zucchero Fornaciari in cui verranno riproposti i brani storici dell’artista, in un’interpretazione ricca di personalità e di grinta. Con loro sul palco: al sax Daniele Mancini (che vanta già collaborazioni importanti con Ron, Michele Zarrillo e altri) e ai cori la splendida voce di Sara Squadrani. Appuntamento alla Darsena di Rimini, in Via Ortigara 80, il 12 agosto alle ore 21.30.

“Siamo particolarmente fieri di lanciarci in questa sfida che ci è costata davvero tanto impegno” commenta Casabianca, “perché ci ha permesso anche di mettere in campo tutto il nostro entusiasmo. Tengo molto a questo concerto, e mi auguro che le persone ci accolgano numerose e ricambino con calore la nostra energia.”

Non solo Zucchero però: ci saranno anche alcune canzoni tratte dal nuovo album di Casabianca e le Gocce “Chi sono io”, la cui omonima canzone di lancio (dedicata al tema dell’Alzheimer) è stata presentata con successo nell’ambito di eventi collaterali all’ultimo Festival di Sanremo.

Come sempre attento al sociale, con il progetto “Chi sono io” Casabianca sostiene attraverso l’associazione Sorridolibero anche iniziative benefiche dedicate sia alla cura della malattia (con l’associazione Alzheimer Rimini) sia all’aiuto sul territorio a famiglie in difficoltà economica (con la Onlus da lui fondata Una Goccia per il Mondo), destinando parte degli incassi della stagione a tali attività.

Sarà uno spettacolo in cui non mancheranno sorprese,caratterizzato dall’ironia che da sempre contraddistingue questo artista e che conferma la forte sintonia tra tutti gli elementi del gruppo. Acquisto online al sito https://www.liveticket.it/cosiceleste.