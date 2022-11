Al via la stagione artistica solidale di Sergio Casabianca, al centro la musica dei Nomadi

La stagione teatrale di Sergio Casabianca ha preso il via il primo fine settimana di novembre con due eventi sold out al Teatro Rosaspina di Montescudo, dove l’artista ha offerto un viaggio revival tra i più divertenti aneddoti e personaggi interpretati in oltre vent’anni di cabaret. Una scaletta scelta direttamente dal pubblico che ha aderito con grande partecipazione a un sondaggio appositamente organizzato sui social.

Un weekend di leggerezza ma anche di solidarietà, infatti, grazie alle due edizioni di “Una raccolta di risate… scelte da voi”, Casabianca e l’Associazione Culturale Sorridolibero Aps (di cui è presidente) hanno raccolto circa mille euro interamente destinati ad aiutare le famiglie in difficoltà del territorio, tramite il progetto umanitario SOSteniamoci curato da Una Goccia per il Mondo Odv.

“Ringrazio il pubblico non solo per aver riempito il teatro in entrambe le occasioni e partecipato con grande calore agli eventi” racconta Casabianca, “ma anche per le donazioni lasciate alla nostra raccolta fondi a sostegno di chi sta attraversando un periodo difficile. Credo fortemente nel valore della solidarietà e nel bisogno di esercitarla ora più che mai, visto che ci prepariamo ad affrontare un inverno davvero complicato, e proprio per questo motivo una parte degli incassi di tutti i miei prossimi spettacolicontinuerà a essere devoluta al progetto SOSteniamoci”.

L’artista, che da sempre unisce alla carriera sul palco un percorso nel mondo del sociale e del volontariato, proporrà per la nuovastagione teatrale eventi che spazieranno dal comico agli omaggi musicali.

Il prossimo spettacolo sarà venerdì 2 dicembre al Teatro degli Atti: “Sergio Casabianca canta i Nomadi – nell’impronta di Augusto Daolio”, concerto realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini.

Un viaggio in musica e immagini alla riscoperta di una voce e di un gruppo che hanno fatto la storia della musica italiana, fortemente voluto da Casabianca autore tra l’altro del brano “Io ci credo ancora”, inserito dalla band nella raccolta del 2017 “Nomadi dentro”.

Spettacolo con: Sergio Casabianca (voce e chitarra), Lucia Solferino (violino), Massimo Ferri (batteria), Giuseppe Zanca (basso), Michele Scarabattoli (fisarmonica), e alle tastiere Ricky Scarabattoli, un giovanissimo musicista di soli 11 anni.