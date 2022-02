Sergio Casabianca torna a teatro con “Siamo tutti italiani, ma solo noi romagnoli”

A marzo Sergio Casabianca ritorna in teatro con un nuovo spettacolo comico: “Siamo tutti Italiani, ma solo noi Romagnoli”, ispirato al libro omonimo di Alessandro Savelli (Ed. Il Ponte Vecchio, 2005) e dedicato alla nostra terra, alla sua storia e soprattutto ai suoi abitanti. Gente ironica, capace di osservare la realtà con allegro disincanto e di rovesciare in commedia anche le situazioni più serie con battute pungenti. Uno spirito in cui Casabianca, da sempre affezionato alle tradizioni e al dialetto nostrano, si rispecchia fortemente. Lo spettacolo andrà in scena per la prima volta sabato 12 marzo al Teatro degli Atti di Rimini, in Via Cairoli 42 alle ore 21.00; ci saranno monologhi divertenti, i racconti che hanno dato origine alle nostre barzellette più famose, e vari aneddoti che spazieranno dalla campagna al rapporto del romagnolo con la Chiesa, dagli episodi dei tempi di scuola a quelli vissuti nei bar di paese. Non mancherà una panoramica sulle origini e sulla storia della nostra terra: fatti reali documentati nei libri di scuola e libere interpretazioni di Casabianca, con una linea di confine sottile e ironica che starà al pubblico trovare. La tournée proseguirà con altre sette tappe: venerdì 1 aprile Teatro Cinema Moderno a Savignano, giovedì 7 aprile Teatro Lavatoio a Santarcangelo, venerdì 22 aprile Teatro Pazzini a Verucchio, sabato 30 aprile Teatro Rosaspina a Montescudo, venerdì 6 maggio Teatro Corte a Coriano e venerdì 13 maggio Teatro Comunale a Cesenatico. Biglietti su circuito liveticket (online e nelle rivendite fisiche), per informazioni contattare il numero 3351207464, preferibilmente con messaggio Whatsapp.