Sergio Gaddi tiene un’inedita conferenza su Andy Warhol

Sabato 26 febbraio, alle ore 21, il teatro Massari di San Giovanni in Marignano ospiterà una inedita conferenza spettacolo su uno dei più importanti artisti del Novecento, Andy Warhol. A tenerla sarà Sergio Gaddi, curatore di mostre e consulente di progetti culturali in Italia e all’estero (Parigi, Tokio, Roma, Tel Aviv, Seoul, Milano, Torino, Dubai, Verona, Madrid, Catania, Bologna). A metà tra narrazione e racconto multimediale, Sergio Gaddi ci trasporterà in un viaggio coinvolgente, permettendo al pubblico di conoscere più da vicino l’atmosfera e lo stile di vita della società del tempo, attraverso lo sguardo di uno dei suoi protagonisti più innovativi e rappresentativi. Gaddi è divulgatore culturale con una costante attività nazionale di conferenze e incontri sull’arte. Dal 2016 cura una rubrica televisiva a Unomattina Estate su Rai 1. È stato inoltre per 10 anni assessore alla cultura del Comune di Como, dove ha ideato e realizzato il progetto grandi mostre di Villa Olmo, con il risultato di 800 mila visitatori.

Biglietto intero 12,00 euro, ridotto 10,00 euro per info & prenotazioni 3895405804