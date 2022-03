Torna “Votes for women!”, le donne si raccontano alla città

Al via la sesta edizione di “Votes for women! Santarcangelo per le donne”: le donne attive nel cinema, nella letteratura, nella poesia, nell’arte e nella musica – santarcangiolesi e non – a partire da sabato 5 marzo si racconteranno alla città nel corso di cinque momenti in programma fino al 20 marzo. Anche per il 2022, quindi, “Votes for women!” accompagnerà la comunità locale in un viaggio nell’universo femminile, cominciato nel 2015 quando l’Amministrazione comunale ha scelto di celebrare in modo non convenzionale o retorico la Giornata internazionale della donna (8 marzo). In cinque appuntamenti tra Supercinema e biblioteca Baldini si incroceranno protagoniste locali e personalità di spessore internazionale, con un programma che comunque non si esaurirà nel mese di marzo. Dal 2021, infatti, il cartellone di “Votes for women!” è diventato annuale, con una serie di eventi e iniziative accomunati dal logo realizzato dalla street artist Gio Pistone. La rassegna comincia sabato 5 marzo alle ore 17 in biblioteca Baldini, con la presentazione del volume “L'eromaide” di Rita Quinzio. L’autrice dialogherà con la vice sindaca e assessora alle Pari opportunità, Pamela Fussi, accompagnata dalle letture di Eleonora Porzio e dalle musiche di Ottavio Sabatini.

L'eromaide – Una pianta miracolosa, una principessa gravemente malata, quattro cavalieri incaricati di salvarla. Nel mondo di Micronia sta per compiersi un'impresa straordinaria dove va misurandosi il senso profondo dell'amicizia, messa al servizio di una missione fatale. Pedro, Lady Lionheart, Vertienne e Kherad indossano le loro armature e partono; gli straordinari equipaggiamenti hanno colori sfavillanti, richiamandosi ai quattro elementi della natura, espressione del temperamento di ciascun cavaliere, quasi a dimostrare come solo l'armonia del creato, tutto intero, possa arginare l'avanzare del male nel mondo. In questo fantasy il viaggio è inteso non solo come avventura, ma come ricerca interiore del senso del vivere. Diversi i temi affrontati: il rapporto spazio/tempo, la lealtà, la libertà, l'amore, la tensione verso principi universali. Martedì 8 marzo al Supercinema (ore 21, ingresso gratuito) sarà proiettato invece il film “A thousand girls like me” della regista Sarah Mani, nell’ambito della rassegna “Con i miei occhi – Storie afghane”. Dopo il film è previsto anche un collegamento in diretta streaming con la regista. Anche mercoledì 9 marzo l’appuntamento è al Supercinema, dove alle ore 21,15 sarà proiettato il film “Radiograph of a family” della regista Firouzeh Khosrovani. Sabato 12 marzo alle ore 17 si torna in biblioteca per l’incontro “Generazione mobile”, con tre giovani protagoniste affermatesi all'estero che racconteranno il loro percorso. Francesca Garattoni, Noemi Bruschi e Mariah Harvey, affermate professioniste nei campi della cultura e dell’industria, condivideranno il loro sguardo aperto sul mondo e capace di raccontare una Santarcangelo diversa. Domenica 20 marzo, infine, “Votes for women!” si concluderà con un appuntamento a sorpresa, realizzato in collaborazione con l’associazione Tonino Guerra nell’ambito delle Giornate per ricordare il poeta.