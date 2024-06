Con “La Settimana dei Bambini”: giochi, spettacolo e intrattenimento per tutta la città

In partenza a Bellaria Igea-Marina la Settimana dei bambini a partire da domenica 9 a domenica 16 giugno: l’evento diffuso, che per un’intera settimana animerà la città e le sue spiagge con tanti eventi a misura di bambino e per il divertimento dell’intera famiglia.

Un format di successo, che trasforma la cittadina in un coinvolgente contenitore di eventi: per i centri pedonali (Viale Ennio e Viale P. Guidi) sfileranno gli enormi “Robottoni” di Wasama Creative Factory e i bellissimi Baby T-Rex; la parata dei “Mezzi Mirabolanti”, i fantastici auto mezzi nati dalla vulcanica fantasia della Compagnia Italento. Non mancherà lo spettacolo musicale a tema Disney con le “Princess Remix”, la “Banda Giovanile di Rimini” che eseguirà le colonne sonore di film e cartoons, la “Daridel Pagan Folk Band” con i suoi ritmi tribali che si intrecciano con dolci melodie. Per gli appassionati dei giochi da tavolo sarà possibile divertirsi presso gli stands a loro dedicati; invece per gli amanti del “brivido” sarà presente l’“Experience Tunnel” ispirato ai personaggi della Famiglia Addams. Anche le spiagge di Bellaria Igea-Marina, per un’intera settimana, saranno coinvolte con parate a tema Cosplay e Fantasy, tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:00.

Per l’occasione, inoltre, tornerà anche l’esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con mattoncini LEGO: “Mattoncini a Bellaria Igea-Marina” a cura di RomagnaLug, presso il Palazzo del Turismo (Viale L. Da Vinci 8) da venerdì 14 a domenica 16 giugno. Grandi e bambini potranno visitare nelle sale del Palazzo, tante opere costruite con i famosissimi mattoncini, capaci di affascinare visitatori di tutte le età.

Conclude il Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi: "La Settimana dei bambini è diventata un tradizionale evento, studiato con la DMO per dare impulso ad un periodo di basso afflusso turistico. Durante la settimana avremo anche un Press Tour con giornalisti di importanti testate nazionali che testimonieranno come Bellaria Igea-Marina stia diventando leader nel turismo family."