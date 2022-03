 Settimana contro il razzismo a Rimini  con "Le parole per dirlo"

Dal 15 al 21 marzo si svolgerà la Settimana di azione contro il razzismo promossa dall’ UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali che quest’anno a Rimini ruoterà attorno al progetto "Le parole per dirlo", ideato e gestito dalla cooperativa sociale CIDAS assieme all’associazione Rumori Sinistri, con il patrocinio del Comune di Rimini. Due le iniziative in programma, che rientrano nella promozione di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, attraverso la cultura e le arti. Il tema al centro di questa XVIII edizione è il linguaggio, come elemento potenzialmente divisivo, ma anche capace di unire, accogliere e integrare. Sabato 19 marzo, nella Casa Madiba Network, in via Dario Campana 59/F a Rimini, ci svolgeranno due eventi a ingresso gratuito rivolti a ragazze e ragazzi.