Al via la settimana dedicata all’olio con la Fiera dell’Oliva e il convegno di Coldiretti

E’ l’evento principe della stagione autunnale di Coriano. La Fiera dell’Oliva e dei prodotti autunnali inaugura domenica 19 novembre per replicare domenica 26 novembre. La manifestazione, organizzata dalla Pro loco Coriano, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna e dal comune di Coriano, quest’anno si può fregiare del prestigioso patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Si tratta di un riconoscimento di alto valore acquisito dalla manifestazione fieristica quale luogo di promozione e ulteriore valorizzazione dell’economia locale corianese.

Quest’anno ad anticipare la Fiera dell’Oliva sarà il convegno inedito organizzato da Coldiretti Rimini giovedì 16 novembre dal titolo “L’olio tra cultura, economia e legalità”. In sala Isotta dalle 10 alle 12.30 l’appuntamento, moderato dal giornalista Giorgio Tonelli, dopo i saluti di apertura del sindaco Gianluca Ugolini, vedrà la partecipazione di Guido Cardelli Masini Palazzi, presidente Coldiretti Rimini, Stefano Cerni, assaggiatore professionista di olii vergini e capo panel Coi (Comitato Olivicolo Internazionale) della Dop, Filippo Tramonti, presidente A.R.P.O. (Associazione Regionale Produttori Olivicoli), Alessandro Coscarelli, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e Paola Bonetti, Sostituto Procuratore di Rimini. Concluderà i lavori la senatrice e vicesindaco del comune di Coriano, Domenica Spinelli.

“In mattinata sono partiti gli allestimenti nel centro storico - afferma il sindaco Gianluca Ugolini - in vista del più importante evento autunnale di Coriano che quest’anno si onora del riconoscimento del patrocinio del ministero dell’Agricoltura. Un impegno a fare sempre di più grazie all’eccezionale macchina organizzativa della Pro loco e di vari attori coinvolti alla buona riuscita della manifestazione, a partire dai frantoi del territorio”.

La settimana aperta dal convegno di Coldiretti avrà il suo culmine con l’inaugurazione della Fiera dell’Oliva domenica 19 novembre alle 10.30 con i saluti istituzionali in piazza Mazzini 15, di fronte al Municipio e alle 11 il taglio del nastro in via Garibaldi. Un appuntamento irrinunciabile per i cultori del buon cibo e delle tradizioni dedicato alla degustazione di olio extravergine d’oliva locale e di prodotti tipici quali formaggi, miele, funghi, tartufi, vino e frutta di stagione.

Un percorso ininterrotto di prodotti ed espositori partirà dalla piazzetta all’ingresso di Coriano di fronte alla Chiesetta degli Orfani per snodarsi lungo la via Garibaldi, le piazze Don Minzoni e Mazzini fino all’altezza del Parco dei Cerchi. Sarà presente l’Associazione Frantoiani Oleari della regione Emilia Romagna con la Casa dell’Olio, Cna Agroalimentare Rimini, Consorzio Verde & Sole e 10 frantoi del territorio con degustazioni i guidate di oli e assaggi di bruschette e l’immancabile olio novello e piatti di alta qualità esaltati dall’olio extravergine a crudo preparati da chef con materia prime a chilometro zero quali ad esempio risotto ai funghi, strozzapreti al ragù bianco e zuppa frantoiana.

Tra i prodotti locali i carpacci e le polpettine del Consorzio di Macellerie Verde & Sole della Provincia di Rimini, la padina Romagnola IGP del consorzio di Tutela, i funghi dell’azienda Fungar di Coriano, il riso e la pasta dell’azienda Lo Conte di Misano, il caffè della torrefazione Pazzini di Coriano, la pasta fresca dell’azienda CE.MA di San Giovanni in Marignano e naturalmente il principe del territorio ,l’olio evo novello locale prodotto dalle olive e dai frantoiani della provincia di Rimini.

Dati alla mano in regione si contano 4000 ettari complessivi di terreni coltivati di cui la superficie più elevata pari a 1600 ettari risulta concentrata nel riminese. Seguono le province di Forlì-Cesena con 1300 ettari, Ravenna- Brisighella con 600 e Bologna con 300 ettari. In particolare, le varietà di olive coltivate nel corianese sono: correggiolo, frantoio, moraiolo, leccino e selvatico (rossina). La caratteristica principale è riconducibile al gusto della mandorla, le altre variano dal fruttato medio tendente al dolce con sentori di erbaceo, retrogusto amaro e piccante.

La fiera dell’Oliva di Coriano torna il 26 novembre.