Settimana della didattica e dell’educazione, a Verucchio si parla de “Il ‘codice’ Francescano della passione

“Il ‘codice’ Francescano della passione: Giovanni Baronzio a Verucchio”, è il titolo dell’incontro in programma venerdì 6 maggio alle 17.30 nella sala consiliare del municipio con cui l’Archivio Storico del Comune di Verucchio si fa parte di “Quante Storie nella Storia: Settimana della didattica e dell’educazione al Patrimonio in Archivio”, iniziativa promossa dal Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna e ANAI (Associazione nazionale archivistica italiana)-Sezione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessora alla cultura Linda Piva, saranno gli ideatori Teresa Celli, Maria Giovanna Giuccioli e Matteo Maresi a illustrare insieme allo storico dell’arte Alessandro Giovanardi l’articolato progetto culturale realizzato dal gruppo parrocchiale ‘Cultura Itinerante’ di Villa Verucchio: la realizzazione di una copia facsimilare della tavola dipinta nella prima metà del Trecento dal celebre pittore della scuola giottesca riminese Giovanni Baronzio per il convento francescano di Villa Verucchio, che sarà esposta in municipio durante l’incontro.



L’ingresso è libero, non sarà richiesto il Green Pass, ma solamente di indossare la mascherina. I posti sono limitati: si consiglia la prenotazione scrivendo una email a: archiviostorico@comune.verucchio.rn.it.