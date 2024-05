Casa Panzini apre i propri spazi in occasione della "Settiamana della didattica"

Nel pomeriggio di domenica 12 maggio, la Casa Rossa di Alfredo Panzini sarà straordinariamente aperta al pubblico, a celebrazione della Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio.

Il principale polo culturale cittadino sarà visitabile dalle ore 15:00 alle 18:00, per un’iniziativa che si inserisce nel programma "Quante storie nella storia", promosso dalla Regione Emilia Romagna. Per gli enti locali che vi aderiscono, si tratta di un’occasione utile per valorizzare il proprio patrimonio archivistico, sia attraverso la divulgazione dell’attività didattica svolta, sia tramite azioni mirate di formazione e promozione destinate a giovani e adulti: con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'archivio come bene culturale e memoria storica collettiva.

Nel contesto dell’iniziativa, è prevista anche una visita guidata tematica alle ore 15:30, dal titolo “Voci dalla Casa Rossa. Corrispondenze letterarie: amicizie di penna attorno ad Alfredo Panzini".

E' consigliata la prenotazione