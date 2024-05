La città "si veste a festa" per una settimana all'insegna della musica: il programma

Concerti, laboratori, meeting, performance, formazione, festa; saranno questi gli ingredienti della quarta edizione riminese della “Settimana della Musica”, che si terrà dal 21 al 31 maggio 2024. La grande festa in musica delle scuole di Rimini è dunque alle porte (si parte martedì 21 maggio - ore 17:00 - all’auditorium del Conservatorio Lettimi di Rimini con un focus sulla formazione musicale, un meeting scuola e musica con le scuole secondarie e gli istituti musicali del territorio).

Rimini, su invito del MIUR, ancora una volta accoglierà e metterà in scena le migliori energie creative degli studenti di scuole, istituti e laboratori musicali del territorio. A quattro anni dalla sua inaugurazione, continuiamo a credere in un progetto di educazione all’ascolto e alla condivisione di azioni, messaggi e sensibilità musicali del mondo giovanile: dagli istituti comprensivi fino al Conservatorio, passando per il Liceo Musicale, la musica non ha frontiere e invoca saldamente unità, coesione, gioia e interazione. Nuovamente sostenuta dal Comune di Rimini e dalla Sagra Musicale Malatestiana l’iniziativa troverà accoglienza nel cuore della città: il complesso degli Agostiniani e il Teatro Galli, l’Arena Francesca da Rimini e il Conservatorio Maderna-Lettimi.

Dal 21 al 31 maggio, un cartellone di eventi artistici e musicali ricco di contributi, aperture e nuove progettualità: incontri, concerti, workshop orchestrali, performance di teatro/danza, fotografia, poesia, coro con accompagnamento musicale dal vivo. Una grande festa dove la pratica artistica, l’esercizio della cultura, la disciplina della bellezza diventano strumenti per esprimere talenti espressivi altrimenti taciuti.

Il programma :