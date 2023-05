La musica "scende in piazza" a sostegno dell'alluvione, concerto solidale con gli artisti riminesi

Prezzo non disponibile

Il palcoscenico della splendida Piazza Cavour a Rimini, sabato 27 maggio (dalle 17 alle 21) ospiterà un concerto di raccolta fondi per sostenere le zone più interessate dall’alluvione che ha appena colpito e stravolto la Romagna. Un susseguirsi di musicisti che insieme ai tecnici e ai promotori della manifestazione, lavoreranno gratuitamente per costruire un evento che nasce spontaneamente dal basso, ed è mosso dall’urgenza emotiva di unirsi in questi giorni cupi.

Il ricavato di ogni birra spillata e di ogni t-shirt acquistata andrà devoluto in toto alla Protezione Civile e all’Organizzazione no-profit Team Bòta che opera sul territorio romagnolo e assiste le popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.

Sarà disponibile anche una cassetta per una raccolta fondi diretta. Si esibiranno artisti riminesi di diverse generazioni, ma soprattutto artisti provenienti dalle città romagnole più colpite.

“Insieme vogliamo incarnare una Romagna unita e solidale, libera, luminosa e resistente. Sfanghiamola! è un progetto aperto: invitiamo tutte le altre città ad usarlo – se vorranno – creando così una rete comune di musica, cultura e solidarietà."

Gli artisti: