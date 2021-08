“Sferisterio per bimbi” con le fiabe in musica

Una selezione tratta dalle fiabe italiane di Italo Calvino lette da Alessia Canducci con l’accompagnamento musicale di Tiziano Paganelli: “Fiabe per ridere e trattenere il fiato” è prossimo appuntamento del calendario “Sferisterio per i bimbi”, in programma martedì 3 agosto alle ore 21,15.

Per partecipare all’evento, consigliato a un pubblico dai 4 anni in su, è consigliato prenotare chiamando il numero 334/6628192 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Supercinema (piazza Marconi 1).



Il prossimo appuntamento allo Sferisterio è con Calici Santarcangelo, la due giorni dedicata al vino in programma venerdì 6 e sabato 7 agosto, mentre martedì 10 agosto tornano gli appuntamenti dedicati a bambini e famiglie con lo spettacolo di burattini “Il miracolo della luna”.