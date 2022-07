"Sganassau 2022", si ride con il comico romano Sergio Viglianese

Indirizzo non disponibile

Venerdì 29 luglio continua il programma di eventi del Comitato turistico di Viserba nell'ambito della rassegna di cabaret "Sganassau 2022".

In piazza Pascoli, a partire dalle 21.15, sale sul palco Sergio Viglianese, comico romano di grande esperienza, con presenze in programmi televisivi quali Zelig Circus, Zelig Off, Colorado Caffè, Sabato Italiano e Suonando Stella.

Tutto il repertorio che Sergio mette in scena è decisamente comico, a tratti molto ricercato e a tratti popolare, mai volgare. Viglianese ha anche pubblicato alcune raccolte delle sue migliori battute e ha scritto e messo in scena numerose commedie e spettacoli teatrali.

La serata, arricchita dalla musica di Amedeo Visconti, è a ingresso gratuito.