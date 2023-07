Con "Sganassau 2023", risate a crepapelle con la comicità e i "rumori" di Alberto Caiaza

Il palcoscenico di Piazza Pascoli a Viserba si animerà nella serata di venerdi 4 agosto della comicità del rumorista Alberto Caiaza

Lo spettacolo dell'artista, è un susseguirsi di racconti della propria infanzia raccontata con voce e "rumori". La batteria, il treno, le frecce tricolore, la ferrari, la discoteca, fino ad arrivare addirittura ai fuochi d’artificio, stelline comprese, sono solo alcuni "suoni" che lo straordinario artista riesce ad emettere perfettamente con la sua voce.

Ospite in tantissimi programmi televisivi tra i quali: "Ciao WeKend", "Domenica In", "Beato Tra le Donne", "Rose Rosse", "Maurizio Costanzo Show", "Colorado Cafè" in coppia con Pintus e più recentemente a "Tu Si Que Vales". Ma non è tutto, poichè Raffaella Carrà lo ha voluto in Spagna ospite del suo programma "Da Domingo a Domingo", mentre Giorgio Panariello film "Bagnomaria".

In apertura, inoltre, la serata sarà arricchita dall'iniziativa dell’Ass.ne Malatesta "La Corte di Isotta", con una parata storica, caratterizzata da musici e sbandieratori.

Nel corso della serata non mancheranno le gags, i personaggi e la musica di Amedeo Visconti.