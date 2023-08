"Sganassau 2023", si ride con la comicità di Andrea Vasumi

Indirizzo non disponibile

Prosegue in Piazza Pascoli a Viserba l'appuntamento con la comicità di "Sganassau 2023": la kermesse di cabaret che periodicamente, per l'intera stagione estiva, animerà il centro cittadino per dodici incontri all'insegna di risate a crepapelle, allegria e divertimento.

A tal proposito, venerdì 25 agosto (dalle ore 21:00), il palcoscenico sarà travolto dalla comicità romagnola di Andrea Vasumi?, che porterà in scena la simpatia e la spontaneità della sua regione, ma capace attraverso la propria ironia di attrarre a sè il pubblico di tutta Italia.

La poliedricità dell'artista, inoltre, rendono Andrea Vasumi un artista capace di adeeguarsi a spettacoli di ogni tipologia, sia come ‘One man slow’ che come parte integrante di spettacoli a cast come "Osteria Giacobazzi" , "Costipanzo show", "Giuseppe Giacobazzi & Friend", e del suo "Cialtronight".

Ingresso libero