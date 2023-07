Notte Rosa tutta da ridere con la comicità de "Il Costipanzo Show"

Il palcoscenico di Piazza Pascoli a Viserba si animerà nella serata di venerdi 30 giugno della comicità per trascorrere una Notte Rosa tra risate e allegria. Nella serata di venerdì 7 luglio salirà sul palcoscenico cittadino "Il Costipanzo Show": La parodia "live" della popolare trasmissione di Maurizio Costanzo, ideato dallo storico fondatore Duilio Pizzocchi e da Giuseppe Giacobazzi. Nasce nel 1992 e per 12 anni ,e ancora oggi, viene rappresentato a grande richiesta in numerosi locali e piazze della Romagna.Oltre a Duilio Pizzocchi saranno in scena alcuni artisti storici del Costipanzo: Il Mago Simon, Bruno Nataloni, Rino Ceronte e Partner, Rosalina e altre sorprese.

Un grande spettacolo comico, originale ed al tempo stesso "unico".