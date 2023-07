"Sganassau 2023", si ride con la comicità di Demo Mura

Il palcoscenico di Piazza Pascoli a Viserba si animerà nella serata di venerdi 14 luglio della comicità lombarda di Demo Mura?, showman sardo di estrazione artistica americana, che spazia dal monologo alla canzone, dall’imitazione alla parodia. Mura sa come trascinare il pubblico in un viaggio all’insegna del buonumore e della satira goliardica, toccando personaggi politici, dello spettacolo e dello sport che ogni giorno appaiono sui nostri schermi.

Il suo spettacolo è un alternarsi di sketch, imitazioni e velocissime battute.

Demo Mura in televisione ha alle spalle apparizioni in Rai, a Mediaset e Sky, con partecipazioni nei programmi Raffaella Carrà Show, Domenica In, Seven Show, Buona Domenica, Piacere Rai Uno, Salone Margherita per il programma di Pingitore Barbecue. Per molti anni è stato anche una voce di Radio Kiss Kiss.

Nel corso della serata non mancheranno le gags, i personaggi e la musica di Amedeo Visconti.