Prosegue l'appuntamento con "Sganassau 2023", sul palco di Viserba la comicità di Gianpiero Perone

Prosegue in Piazza Pascoli a Viserba l'appuntamento con la comicità di "Sganassau 2023": la kermesse di cabaret che periodicamente, per l'intera stagione estiva, animerà il centro cittadino per dodici incontri all'insegna di risate a crepapelle, allegria e divertimento.

A tal proposito, venerdì 18 agosto (dalle ore 21:00), il palcoscenico sarà travolto dalla comicità e irriverenza di Gianpiero Micone, meglio noto al pubblico di Colorado Cafè come "Il Principe Cacca". Il comico torinese raggiungerà la città in sella al suo cavallo bianco per portare in scena tutti i suoi personaggi raccontando abitudini e novità della società contemporanea facendo sorridere con intelligenza e raffinatezza come solo un attore brillante e di razza sa fare.

Tra le sue partecipazioni televisive: Colorado, Quelli che ilCalcio, Zelig Off, Buona Domenica e Trebisonda.

Gianpiero Perone è docente presso l’Accademia del comico di Torino.

Ingresso gratuito