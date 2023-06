E' tempo di "Sganassau 2023": sul palco di Viserba la comicità di Marco Dondarini e Davide Dalfiume

Piazza Pascoli di Viserba nella serata di venerdì 16 giugno sarà travolta dalla comicità di "Sganassau 2023": torna, infatti, l'appuntamento con la kermesse di cabaret che periodicamente, per l'intera stagione estiva, animerà il centro cittadino per dodici incontri all'insegna di risate a crepapelle, allegria e divertimento.

A tal proposito, venerdì 16 giugno (dalle ore 21:00), "apriranno le danze" il collaudato duo “Marco Dondarini e Davide Dalfiume”.

Marco e Davide sono stati denominati “la coppia comica nata per caso”, creata dagli autori di Zelig e da loro voluta nel cast della trasmissione “Zelig 1” andata in onda su Italia 1 nel 2014.

Sono il ritratto di una coppia ben assortita, con una combinazione di disincanto e presunta autorevolezza: coinvolgenti, naturalmente simpatici, ottimi improvvisatori. Un percorso artistico di tutto rispetto, prima come singoli monologhisti, poi in coppia.

Nel 2016 sono stati chiamati da “La7” per la trasmissione “Eccezionale veramente”, dove si sono qualificati finalisti. Hanno in curriculum anche parecchie partecipazioni cinematografiche. Da “nati per caso” hanno maturato una ricca esperienza con tantissime partecipazioni nelle piazze e nei teatri.