Appuntamento con "Sganassau 2023" e la comicità partenopea di Massimo Burgada

Il palcoscenico di Piazza Pascoli a Viserba si animerà nella serata di venerdi 30 giugno della comicità partenopea di Massimo Burgada, cabarettista napoletano salito alla ribalta nazionale grazie alle apparizioni a ‘La sai l’ultima?’

seguite poi dalle sue partecipazioni alle fiction televisiva "Carabinieri", "Il conte di Montecristo" e come uno dei

protagonisti delle ultime puntate di "Un Posto al Sole".

Risulta essere attualmente uno tra i comici monologhisti più quotati e richiesti in Campania, sia per le sue caratteristiche di personaggio estremamente accattivante nei confronti del pubblico giovane e meno giovane, che per il suo spettacolo gradevole e soprattutto affatto volgare. L’estrema povertà di ‘parolacce’ nel lessico usato ed il modo piuttosto garbato di porgere un linguaggio che in teoria alle volte si potrebbe prevedere incomprensibile rendono efficace tutto il resto. Ma non è tutto, la sua mimica, piuttosto esilarante sposa perfettamente le sue gags completando con successo il suo spettacolo.