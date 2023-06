Prosegue l'appuntamento con "Sganassau 2023", sul palco di Viserba la comicità di Roberto De Marchi

Prezzo non disponibile

Prosegue in Piazza Pascoli a Viserba l'appuntamento con la comicità di "Sganassau 2023": la kermesse di cabaret che periodicamente, per l'intera stagione estiva, animerà il centro cittadino per dodici incontri all'insegna di risate a crepapelle, allegria e divertimento.

A tal proposito, venerdì 23 giugno (dalle ore 21:00), il palcoscenico sarà travolto dalla comicità e irriverenza dell'attore milanese Roberto De Marchi nato dalla fucina della comicità targata “Derby”, considerato uno dei maggiori esponenti della comicità surreal demenziale fatta di calembour, clownerie, oggetti di uso improprio, dentiere come ringhiere, pettinature folli, poesie orripilanti e quadri impossibili.

Tra le sue partecipazioni televisive Fantastico, Bulldozer, Paperissima e, più recentemente, Colorado Cafè Live.

Ingresso gratuito