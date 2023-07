Appuntamento con "Sganassau 2023" e i pupazzi parlanti del ventriloquo Samuel Barletti

Indirizzo non disponibile

Il palcoscenico di Piazza Pascoli a Viserba si animerà nella serata di venerdi 28 luglio della comicità e delle "voci" del ventriloquo Samuel Barletti. L'artista, infatti, in compagnia dei propri pupazzi parlanti è pronto a divertire e rallegrare gli spettatori riproducendo per l'occasione, la voce di alcuni personaggi famosi.

La prima apparizione televisiva dell'artista risale al 1979 in Rai nella "Domenica In" condotta da Corrado. Da allora sono seguite numerosissime partecipazioni televisive nei principali programmi nazionali e da ultimo la grande vittoria a “Italia's Got Talent”.