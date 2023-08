Appuntamento con la comicità di "Sganassau 2023" e Sergio Casabianca

Il palcoscenico di Piazza Pascoli a Viserba si animerà nella serata di venerdi 11 agosto (alle ore 21:00) della comicità del riminese Sergio Casabianca. L'artista, per l'occasione, promette una serata spumeggiante e dalle risate garantite, con un caleidoscopio di personaggi e di aneddoti tratti da oltre venti anni di carriera e selezionati tra le richieste dei fan.

La Filippina con le sue ricette, l’infanzia in campagna, la mamma e i nonni, il dentista, le storie di paese. Questo e tanto altro ancora, in una raccolta dei monologhi di cabaret più esilaranti proposti da Sergio negli anni. Uno spettacolo per ritrovare leggerezza e allegria, condotto da un mattatore sempre capace di coinvolgere e travolgere il pubblico. Non mancheranno alcuni monologhi più intensi, per unire l'ironia con le emozioni, com’è nel marchio di fabbrica dell'artista.

La serata sarà arricchita anche da momenti di musica e di varietà, per mezzo dello show man Amedeo Visconti.

Ingresso libero