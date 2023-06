E' tempo di "Sganassau": torna la kermesse di cabaret per un'estate all'insegna di risate e divertimento

Sull’ onda del successo ottenuto nella passata edizione ritorna per nell'estate della città di Viserba Sganassau Cabaret, la kermesse comica più pazza dell‘estate che si attesta tra le più importanti a livello nazionale. Dodici appuntamenti di spettacolo e "risate a crepapelle" in Pizza Pascoli, con i talentuosi della risata provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti programmi televisivi, tanti ospiti, tanta musica ma soprattutto tanta allegria, sorrisi e divertimento per il folto pubblico che l’estate scorsa ci ha accolto e seguito con simpatia, entusiasmo ed affetto.

Ogni appuntamento sarà condotto dall’Art Director Matteo Monì in compagnia del One Man Show Amedeo Visconti e sarà arricchito con ospiti e performance varie.

Si parte venerdì 16 giugno con il ritorno dell’irresistibile coppia che ha chiuso la scorsa edizione: Davide Dal Fiume & Marco Dondarini, a seguire, il 23 giugno la demenzialità del milanese Roberto De Marchi, il 30 giugno il cabaret partenopeo di Massimo Burgada, il 7 luglio, in occasione della Notte Rosa, arriverà Duilio Pizzocchi e la sua pazza banda artistica del "Costipanzo Show", il 14 luglio il cabaret in musica di Beppe Altissimi, il 21 luglio, dal Bagaglino di Roma, Demo Mura, a grande richiesta seguiranno poi due grandi ritorni: il 28 giugno il ventriloquo vincitore di IGT Samuel e il 4 agosto il Ru...Umorista Alberto Caiazza. Si continua a ridere l’11 agosto con l’ironia del nostrano Sergio Casabianca, il 18 agosto con il cabaret fiabesco di Gianpiero Perone, il 25 agosto con la comicità tutta romagnola di Andrea Vasumi per poi chiudere la rassegna il 1 settembre con il duo bolognese Duo Torri e con la comicità nonsense di Alex De Santis.

La rassegna è organizzata dalla Palco Comici e realizzata in collaborazione con il Comitato Turistico di Viserba, con il patrocinio del Comune di Rimini e con il valido contributo di aziende e attività del territorio.

Inizio spettacoli: ore 21:00

Ingresso Libero