I concerti di SGR Live si arricchiscono con l'esibizione del Quartetto Eos e del loro nuovo progetto musicale

Proseguono gli appuntamenti di SGR Live, la rassegna di spettacoli promossa dal Gruppo SGR nella suggestiva cornice dell’Arena Francesca da Rimini.

Domani sera, alle ore 21:30, sarà la volta del Quartetto Eos che presenterà il nuovo progetto Whole lotta love. La formazione composta da Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello, presenterà come sempre arrangiamenti originali, in un concerto che si propone come un emozionante omaggio ai classici del pop e del rock, con qualche incursione nella grande musica da film e nei tanghi di Piazzola.

Tutti gli spettacoli di SGR Live sono ad ingresso gratuito