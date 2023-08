La rassegna Sgr Live va "Oltre le frontiere", con il concerto dei Risuona Rimini

Prezzo non disponibile

Martedì 22 agosto a partire dalle ore 21:30, all’Arena Francesca da Rimini, nuovo appuntamento con SGR Live, il palinsesto di eventi promossi da Gruppo SGR nella suggestiva cornice dell’arena Francesca da Rimini.

Sul palcoscenico Risuona Rimini, con il concerto "Oltre le frontiere", due storie trasformate in parole e musica con la collaborazione di Alcantara Teatro.

Ci sono frontiere geografiche, a volte segnate solo con una riga rossa sulle mappe, ci sono frontiere fisiche fatte di barriere e di posti di guardia e ci sono frontiere che invece sono solo il frutto dei nostri pensieri. E dietro ad ogni frontiera ci sono le persone, con le loro vite e le loro difficoltà, con la loro quotidianità fatta di drammi e di pericoli. Di queste storie ne sono state scelte due. Una a lieto fine, l’altra decisamente no.

Vietnam del Sud 1979: decine di migliaia di persone sono perseguitate e costrette a fuggire e rimangono bloccate in mare. l’Italia risponde a questo dramma di dimensione epocale, la nostra Marina parte con le imbarcazioni militari più importanti alla volta del Mare Cinese Meridionale mettendo in salvo migliaia di profughi portandoli in Italia. La vicenda, piuttosto celebrata all’epoca, prese il nome di “boat people”.

Offensiva talebana del 2021: dopo l’abbandono dell’esercito americano il regime talebano si riprende l’Afghanistan. Gli afghani, soprattutto le donne, si ritrovano dalla sera alla mattina schiacciati da un nuovo regime liberticida. Torpekai Amarkhel è una giornalista ed attivista per i diritti umani dell’ONU, in quei giorni inizia a fuggire da lì sui suoi piedi; una fuga che si interrompe in quel maledetto 26 febbraio del 2023, nel naufragio di Cutro.

I testi sono di Sara Galli, Nicolò Zuliani e Francesco Mussoni, voci narranti di Sara Galli e Giulia Versari.

Ingresso è gratuito