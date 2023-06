La musica protagonista nell'estate della città: un programma ricco di appuntamenti e sonorità di ogni genere

Il palinsesto di SGR Live 2023 sarà protagonista nel corso dell’estate all’Arena Francesca da Rimini adiacente a Castelsismondo.

I 14 appuntamenti sono stati presentati nella mattinata di lunedì 5 giugno con l’intervento del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, della Presidente del Gruppo SGR Micaela Dionigi, del Direttore generale Demis Diotallevi e della direzione artistica di SGR Live 2023 che è curata da Federico Mecozzi e Cristian Bonato.

Tutti gli spettacoli saranno all’Arena Francesca da Rimini, alle ore 21:30 con ingresso gratuito.

Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini: “Rimini ha visto in questi anni uno sforzo evidente del Pubblico e va detto che anche diversi imprenditori hanno sostenuto il cambiamento della città e il Gruppo SGR è uno di questi. Rimini è diventata più bella ed attrattiva, ma senza eventi non lo sarebbe altrettanto. Calendari come questi sono un motore fondamentale per la nostra economia turistica e culturale. Veniamo da giornate intense e di grande successo, altro abbiamo in programma e l’iniziativa di candidarci a Capitale della Cultura fa parte di un processo di consapevolezza collettiva che è importante, al di là dell’esito finale. SGR Live ha una direzione artistica d’eccezione, il programma spazia molto e valorizza molti talenti locali. Sarà una colonna sonora del centro storico lungo l’estate”

Micaela Dionigi, Presidente Gruppo SGR: “Questo calendario di eventi nasce dalla volontà di dare a tutti i riminesi e ai turisti l’opportunità di ascoltare della buona musica e non solo, in una delle location più belle del centro storico. Come Gruppo SGR, attraverso l’art bonus, abbiamo contribuito a fare tornare al suo splendore Castel Sismondo. L’Arena Francesca da Rimini è la cornice perfetta per godere da un punto di vista privilegiato tutta questa bellezza e SGR Live è un dono alla città e a tutti coloro che vorranno ascoltare buona musica”.

Demis Diotallevi, Direttore Generale Gruppo SGR: “La nostra storia si caratterizza come azienda fortemente legata al territorio. Un legame che è rimasto forte nonostante la grande crescita del Gruppo a livello nazionale e internazionale. Con iniziative come SGR Live vogliamo mostrare gratitudine al territorio che ci ha fatto crescere e che si inseriscono nei diversi contenitori che abbiamo ideato: SGR per la Scuola, SGR per lo Sport, SGR per la Cultura.

Rimini è bella, esprime una ricchezza culturale che stiamo scoprendo dopo un processo di valorizzazione evidente. Con questa rassegna vogliamo affiancare buona musica e voglia di trascorrere ore serene insieme a tanta bellezza”.

Federico Mecozzi e Cristian Bonato, Direzione artistica SGR Live 2023: Regalare della musica dal vivo alle persone è una delle cose più belle che si possa offrire. Il palinsesto di quest’anno si articola in 13 serate musicali ed una dedicata allo yoga, in occasione della Giornata Internazionale. Nella stesura del calendario abbiamo adottato il criterio della trasversalità di generi e orizzonti sonori, per toccare l’universalità della musica e raggiungere un pubblico sempre maggiore. Si spazia dalla musica cantautorale, al jazz, rock, mantra indiani, yoga. Per toccare l’universalità della musica e raggiungere un pubblico sempre maggiore. La ricerca della qualità altissima, così come l’attenzione ai grandi artisti che abbiamo a Rimini.

Il programma: