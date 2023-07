Appuntamento per Sgr Live, con le sonorità del cantautore Andrea Amati

Martedì 1 agosto alle ore 21:30, l’Arena Francesca da Rimini ospita l’anteprima di "Passo dopo passo", il nuovo album di Andrea Amati.

In esclusiva per il pubblico di SGR Live, il cantautore riminese presenterà sia i brani più rappresentativi dei due dischi incisi che, in anteprima, alcune canzoni che andranno a comporre il suo nuovo album, ‘Passo dopo passo’, in uscita a fine anno.

Sarà un concerto ricco, caratterizzato da varie dinamiche e sfumature inedite che vede al fianco di Andrea i compagni di palco di sempre: Massimo Marches a chitarre e basso, Stefano Zambardino a tastiera e fisarmonica.

Le canzoni di Andrea Amati si mescoleranno, come sempre, ad alcuni omaggi della grande canzone italiana; Andrea negli anni si è reso infatti protagonista di spettacoli dedicati a Fabrizio De André, Franco Battiato e Luigi Tenco.

Tutti gli spettacoli di SGR Live sono ad ingresso gratuito