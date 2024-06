Prosegue l'appuntamento musicale con Sgr Live: sul palcoscenico l'Electro Pop e Rock d'Autore di Luca Fol

Secondo appuntamento con SGR Live, la rassegna musicale dal vivo organizzata dal Gruppo SGR nella suggestiva cornice dell’Arena Francesca da Rimini, adiacente a Castel Sismondo.

Dopo il successo della serata d’esordio con Cricca, martedì 11 giugno, a salire sul palco sarà Luca Fol, cantautore e polistrumentista riminese che presenterà il suo spettacolo “Electro Pop e Rock d’Autore”.

Dopo una fase iniziale che lo ha visto pubblicare, con un diverso pseudonimo, due dischi in inglese che rievocavano le atmosfere tra i Beatles e la musica elettronica, nel 2020 è passato alla scrittura in italiano, con brani a metà tra electropop e cantautorato e un sound caratterizzato da sintetizzatori pungenti, chitarre frizzanti e animo synth pop. A marzo 2022 esce il suo primo album in italiano "Io sono meno inglese di thè", seguito dal tour promozionale nei club, teatri, festival estivi e dall'esperienza ad X Factor 2022, giunta fino alla fase dei bootcamp.

Il nuovo album “Luca Fol” è uscito a marzo 2024, anticipato dal singolo Diktat. Attraversa diversi scenari del cantautorato pop trovando un punto di incontro tra una concezione della musica più divertente e brillante, con jingle synth pop e groove frenetici, e un'attitudine più riflessiva su temi come la spiritualità, la solitudine e la sofferenza.

Tutti i concerti della rassegna SGR Live sono ad ingresso gratuito, con inizio alle 21:30. Sarà presente anche un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.