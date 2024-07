Con SGR Live, si celebra l'emancipazione femminile attraverso le note del gruppo Giostremia

Sesto e atteso appuntamento martedì 9 luglio alla rassegna musicale SGR Live, organizzata all’arena Francesca da Rimini e con ingresso gratuito dal Gruppo SGR, con il patrocinio del Comune di Rimini.

Per l'occasione, alle ore 21.30, il palcoscenico cittadino è pronto ad accogliere il gruppo Giostremia con lo spettacolo "Donne in musica".

Nella cultura comune dal dopoguerra il modello che riscuote il consenso sociale è ancora quello della donna sposata, della donna di casa.

Eppure, in Italia, in un periodo segnato da depressione e profonda povertà, si fanno strada alcune esperienze nel campo musicale e cinematografico realizzate da figure femminili di spicco.

A volte come fonte di ispirazione, si pensi alla canzone “Ba Ba baciami” di Virgilio Savona dedicata a sua moglie Lucia Mannucci. Oppure a “ Parlami d’amore Mariù” che Andrea Bixio scrive per sua moglie Mary.

Ci sono le protagoniste di testi o film che diventano famosi proprio grazie alle performance delle donne coinvolte: “Bellezza in bicicletta” con la magnifica Silvana Pampanini, “Mambo italiano” accompagnato dai movimenti sensuali di Sofia Loren e, “Roma nun fa la stupida stasera” con gli indimenticabili Lea Massari e Nino Manfredi. Spunti arrivano da esempi cinematografici, come il “Gattopardo” e “C’era una volta il West” con la favolosa Claudia Cardinale, “Malafemmena” con Dorian Gray.

Nell’immaginario collettivo l’idea della donna emancipata grazie al suo lavoro e alla sua arte, sebbene sia ancora troppo poco diffusa per costituire un probabile modello femminile, inizia a far riflettere.

Il concerto onorerà la figura femminile in quel momento storico, culturalmente e umanamente smarrito, che ha inciso la ripresa italiana del dopoguerra.

L’esaltazione della donna, in questo senso, non avviene contro qualcuno o a favore di chissà quali correnti di pensiero. Il concerto del gruppo Giostremia ne ricorderà la bellezza, l’arte e le infinite potenzialità come essere umano, che non va salvato, solo amato.

Giostremia

Un pianoforte, un flauto, una viola, una chitarra e una voce. L'ensemble nasce da una storia di amicizia tutta al femminile che lega cinque musiciste di formazione classica: Simonetta Agarici (pianoforte), Sara Jane Ghiotti (voce), Serena Lucchi (flauto), Michela Zanotti (viola) ed Emanuela Valmaggi (chitarra).

Giostremia interpreta un repertorio di generi musicali diversi, con forti contaminazioni teatrali, legati all'operetta mitteleuropea, del cafè chantant francese e dei ritmi latinoamericani. I brani proposti sono mirabilmente riadattati dal Maestro Marco Capicchioni che ne ha appositamente creati di nuovi ed inediti per l'ensemble.

Tutti i concerti della rassegna SGR Live sono ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 21:30. Sarà presente anche un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.