Prosegue il "viaggio musicale" di SGR Live, portando sul palcoscenico della città i Rangzen

Dopo il successo inaugurale con Filippo Malatesta e la partecipatissima serata di martedì 20 giugno con Enrico Farnedi e il suo omaggio a Lucio Dalla, domani, nell’ambito della rassegna SGR Live all’arena Francesca da Rimini, nella serata di martedì 27 giugno (ore 21:30) saliranno sul palcoscenico i Rangzen. L’apprezzata band riminese fondata da Claudio Cardelli si esibirà in un tributo a David Crosby, mancato il 28 gennaio scorso, all’età di 81 anni, dopo aver segnato in maniera unica e indelebile la musica a cavallo dei due secoli. Dai Byrds al gruppo Crosby Stills Nash& Young, i veri protagonisti di Woodstock assieme a Hendrix, ai CPR ed oltre, David Crosby ha prodotto e regalato al mondo fino all’ultimo una produzione sempre innovativa e originalissima, mescolando pop jazz, funk, blues in alchimie sonore vocali e strumentali uniche.

I Rangzen, già protagonisti di un memorabile tributo a CSNY al Teatro degli atti quindici anni fa, considerano Crosby uno dei loro artisti di riferimento, proponendone brani in tutti i loro concerti. L’evento di domani sera sarà interamente dedicato a Crosby e, per celebrarlo, saliranno sul palco anche altri musicisti ospiti.