Una rassegna teatrale tutta da ridere: "La Sgrignarèla” accende i riflettori sull'irriverenza della lingua dialettale

Un bagnino vanesio e pieno di sé, un gruppetto di arzilli vecchietti, l’interesse e la passione per la vita che torna all’improvviso per la vecchia nonnina, il vedovo alle prese con le figlie cinquantenni, la storia di una donna possente e un poco irascibile sono i protagonisti della rassegna dialettale “La Sgrignarèla”, in scena alla Granturismo del Palazzo del Turismo di Riccione a partire da sabato 6 gennaio e fino al 17 febbraio 2024.

La rassegna in lingua dialettale, che unisce le radici e i valori della tradizione alla solidarietà, alla voglia di stare insieme e al buonumore, è a cura dell’associazione Famija Arciunesa con il Comune di Riccione e la collaborazione del Club service Round Table 49 per la prima commedia in programma. L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alle associazioni di volontariato operanti nel territorio.

Si parte con “Bagnino Gastone” con “Quei dal Funtanele” sabato 6 gennaio alle ore 20:30 insieme a Club service Round Table 49 mentre da domenica 7 gennaio sarà in pista Famija Arciunesa con la replica pomeridiana delle ore 15:30 per quella che sarà la prima rappresentazione della rassegna “La Sgrignarèla” . “Bagnino Gastone”, opera in tre atti di Guido Lucchini, interpretata dalla storica filodrammatica riccionese “Quei dal Fontanele” che da 36 anni allieta il pubblico con commedie divertenti nella lingua locale.

Il 13 gennaio alle 20:30 (orario di tutte le commedie nel 2024) il grande ritorno di Luciano Luzzi che per l’occasione ha ricostituito la compagnia “Attori per caso” portando in scena “La v-ciaia la è bròta”. Il 20 gennaio, la compagnia Hermanos interpreta “Quand e nas un vec” di Giusy Canducci. A febbraio il buonumore e la passione per la tradizione locale proseguono sabato 3 febbraio con i Senza Prescia che presentano al pubblico “E feva ben Niron”, la commedia scritta da Fiorenzo Sanchi. Sabato 17 febbraio gran finale con il gruppo La Carovana in “L’America” di Pier Paolo Gabrielli tra i principali artefici della stagione dialettale insieme a Giuseppe Lo Magro che ha coniato il nome della rassegna.

Gli spettacoli si tengono alle ore 20:30, ad eccezione della replica pomeridiana del primo appuntamento.

I biglietti degli spettacoli (biglietto unico 10€), sono disponibili in prevendita alla sede della Famija Arciunesa (viale Montebianco, 27) tutti i mercoledì dalle ore 16:30 alle 18:30 e alla Tabaccheria 24 (via Circonvallazione, 108) negli orari di apertura del negozio.

Il programma della rassegna "LA SGRIGNARÈLA"

Palazzo del Turismo

Sabato 6 gennaio (ore 20:30)

QUEI DAL FUNTANELE

Bagnino Gastone

di Guido Lucchini

La data di debutto è presentata in collaborazione con Round Table 49 Riccione



(ore 20:30) QUEI DAL FUNTANELE di Guido Lucchini La data di debutto è presentata in collaborazione con Round Table 49 Riccione Domenica 7 gennaio (ore 15:30)

QUEI DAL FUNTANELE

Bagnino Gastone

di Guido Lucchini



Gastone Lissa, titolare di una concessione balneare, è un bagnino molto vanesio e pieno di sé. Il gran numero di ombrelloni della "sua zona", gli consente un tenore di vita agiato e senza preoccupazioni economiche. Le donne non gli mancano e le occasioni per distrarsi gli capitano di frequente: lui si ritiene il numero uno dei bagnini della riviera romagnola e un attestato che tiene orgogliosamente appeso al muro lo rafforza in questa sua convinzione. L’incontro con uno strano personaggio sarà causa dello stravolgimento quasi totale della sua vita.



(ore 15:30) QUEI DAL FUNTANELE di Guido Lucchini Gastone Lissa, titolare di una concessione balneare, è un bagnino molto vanesio e pieno di sé. Il gran numero di ombrelloni della "sua zona", gli consente un tenore di vita agiato e senza preoccupazioni economiche. Le donne non gli mancano e le occasioni per distrarsi gli capitano di frequente: lui si ritiene il numero uno dei bagnini della riviera romagnola e un attestato che tiene orgogliosamente appeso al muro lo rafforza in questa sua convinzione. L’incontro con uno strano personaggio sarà causa dello stravolgimento quasi totale della sua vita. Sabato 13 gennaio (ore 20:30)

ATTORI PER CASO

La v-ciaia la è bròta

di Luciano Luzzi



Un gruppo di vecchietti si ritrova tutte le mattine in un bar trattoria per raccontarsi le loro storie, colorandole sempre con doppi sensi anche se c'è sempre quello che da vecchio rimbambito non capisce. Al bar le persone si divertono a sentire mogli e mariti che si prendono in giro con allegria e tutte le altre storie di questi simpatici vecchi amici.



(ore 20:30) ATTORI PER CASO di Luciano Luzzi Un gruppo di vecchietti si ritrova tutte le mattine in un bar trattoria per raccontarsi le loro storie, colorandole sempre con doppi sensi anche se c'è sempre quello che da vecchio rimbambito non capisce. Al bar le persone si divertono a sentire mogli e mariti che si prendono in giro con allegria e tutte le altre storie di questi simpatici vecchi amici. Sabato 20 gennaio (ore 20:30)

COMPAGNIA HERMANOS

Quando e nas un vec

di Giusy Canducci



La commedia presenta la malinconica situazione della nonna Pia che a 94 anni non vuole arrendersi alla vecchiaia. Un proverbio ricorda: “Quando nasce un vecchio meglio che muoia subito”. Ma quando tutto è compiuto, quando la vita sembra non offrire più nulla ecco un improvviso colpo di scena che farà tornare quell’interesse e quella passione coinvolgente per la vita.



(ore 20:30) COMPAGNIA HERMANOS di Giusy Canducci La commedia presenta la malinconica situazione della nonna Pia che a 94 anni non vuole arrendersi alla vecchiaia. Un proverbio ricorda: “Quando nasce un vecchio meglio che muoia subito”. Ma quando tutto è compiuto, quando la vita sembra non offrire più nulla ecco un improvviso colpo di scena che farà tornare quell’interesse e quella passione coinvolgente per la vita. Sabato 3 febbraio (ore 20:30)

SENZA PRESCIA

E feva ben Nirom

di Fiorenzo Sanchi



La storia narra di un vecchio signore vedovo che vive la sua quotidianità in solitudine in una casa piuttosto in disordine. L’uomo ha quattro figlie ultra cinquantenni, tutte e quattro sposate ma che una alla volta lasciano i rispettivi mariti per tornare ad abitare con l’anziano padre.



(ore 20:30) SENZA PRESCIA di Fiorenzo Sanchi La storia narra di un vecchio signore vedovo che vive la sua quotidianità in solitudine in una casa piuttosto in disordine. L’uomo ha quattro figlie ultra cinquantenni, tutte e quattro sposate ma che una alla volta lasciano i rispettivi mariti per tornare ad abitare con l’anziano padre. Sabato 17 febbraio (ore 20:30)

LA CAROVANA

L’America

di Pier Paolo Gabrielli



Si racconta che nei paraggi, tempi addietro vivesse una donna, un donnone, si dice fosse gigantesca, alta, spalle larghe, dal fisico possente con una forza e dei muscoli da far invidia a Mister Olimpia. Era buona d’animo ma di carattere un poco irascibile. Si dice avesse una sorella di nome Italia, un po’ minuta e con un marito con poca voglia di lavorare. Si dice, si racconta. Ma sarà vero? Non sarà tutta fantasia dell’autore?

La Sgrignarèla è un progetto artistico a cura di Famija Arciunesa in collaborazione con il Comune di Riccione

Biglietti: 10€

L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza