Agnese Banti interroga in scena la propria voce, con lo spettacolo "Shall we?"

A partire da lunedì 3 a venerdì 14 aprile L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino è pronto ad accogliere in residenza Agnese Banti per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo Shall we?

«Portare in scena la propria voce per interrogarla come altro da se stesse - spiega l’artista -. Per giocare ed entrarci in relazione, per scucire e ricucire lo spazio attraverso il suono spazializzato che si svela sulla scena. La ricerca compositiva, di ispirazione beckettiana e cageana, si articola in monologhi, cori, dialoghi e silenzi grazie a una coreografia che unisce le esperienze della musica acusmatica e della sound art con l’idea che gli altoparlanti non siano solo dispositivi di diffusione sonora ma anche presenze con cui entrare in relazione».

Al termine della residenza, nella serata di venerdì 14 aprile alle ore 20:00 al Teatro Dimora di Mondaino, Agnese Banti incontrerà il pubblico e alle 21:00 presenterà una prova aperta del suo nuovo lavoro nell’ambito de Il pano quotidiano | Moltiplicazione degli sguardi, il percorso di cura e dialogo tra gli artisti in residenza e le comunità di cittadini, spettatori e abitanti dell’Arboreto.



Inoltre nella mattinata di mercoledì 12 aprile le scuole materne di Mondaino e di Trebbio parteciperanno alla residenza di Agnese Banti. Un’attività coordinata da Margherita Gigante e documentata da Francesca Giuliani da per L’arboreto.





Ingresso a contributo libero. Posti limitati (prenotazione consigliata)