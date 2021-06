Ciri Ceccarini protagonista della shopping Night

Il cantautore e performer Ciri Ceccarini sarà tra i protagonisti della Shopping Night in programma il 25 giugno a partire dalle 21 per le vie di Santarcangelo di Romagna. L’artista riminese si esibirà in via don Minzoni, lato ovest, proponendo successi degli anni Sessanta e Settanta arricchiti da sonorità elettroniche, rock, house ed etnopop.

La serata sarà una sorta di evoluzione del live guitar project, musica d’ascolto eseguito interamente dal vivo nella formula chitarra e voce.Ciri Ceccarini è nato a Modena nel 1980, figlio di una famiglia molisana, riminese d’adozione.

Ciri (il cui vero nome è Christian Emanuel Di Pasquale) si consacra divertendosi nel capoluogo romagnolo dove, già a vent’anni, scrive canzoni, organizza e autoproduce spettacoli, crea costumi e mette insieme generi diversi di musica e non solo. Appassionato ascoltatore di Battiato e Battisti (di cui nel 2008 ha celebrato il decennale dalla scomparsa sul palco del Gilda a Roma con una innovativa versione del brano L’aquila https://youtu.be/jeAwwnkqNPY).

Il trasformismo sul palcoscenico diventa presto la bandiera per il suo impegno civile grazie al brano “Sono ciò che sono”, manifesto di inclusione sociale contro l’omofobia che lo porta ad esibirsi in numerose manifestazioni per i diritti civili da Genova a Roma, fino ad ottenere nel 2009 un riconoscimento dall’allora ministra per le Pari Opportunità, Mara Carfagna.

Il suo repertorio spazia dalla musica da balera (è autore del brano Balla la vita suonato e inciso dall’Orchestra Grande Evento) al pop.

Partecipa più volte alle selezioni per Castrocaro e ad Area Sanremo dove arriva alle fasi finali, ultima nel 2014 con il brano Ciliegi e Rose.

Nello stesso anno con il brano Sotto le stelle, disponibile su ITunes e su tutte le piattaforme digitali vince il primo premio al Limatola Festival e il talent Strafactor dell’emittente radio-tv Icaro Rubicone.

Nel 2016 si classifica al primo posto nel concorso In Canto a Morciano con una splendida versione acustica, pianoforte e voce de Il gigante e la bambina, scritto da Lucio Dalla per Ron e proprio in ricordo del grande cantautore bolognese è tra gli artisti che in piazza, nel capoluogo emiliano, si esibiscono nel concerto Una statua per Lucio

Recentemente ha duettato col rapper riminese Fadamat nel brano L’amore divora e preso parte, nel 2020, insieme a numerosi artisti della scena cantautorale riminese, alla realizzazione della compilation E la chiamano Rimini, pubblicata poi nell’estate, su tutti gli store web e su supporto fisico.?All’inizio del 2021 è stato ospite al concerto streaming “K-Rimini Crew” visualizzatile anche in differita sul sito officinariminiarte.it, tenutosi al teatro Novelli di Rimini.



