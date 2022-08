“Show75”, ultimo appuntamento per celebrare Riccione con Francesca Airaudo e Giorgia Penzo

Dopo il grande successo delle serate dedicate ai 100 anni della città di Riccione, in cui si sono susseguiti ospiti nazionali come Aldo Drudi, Davide Cassani, Simona Ventura e Paolo Cevoli, al Bagno 75 sul lungomare della Repubblica, è l’ora dell’ultimo atto di Show75: il reading teatrale “Racconti Vista Mare” lo spettacolo con Francesca Airaudo e Giorgia Penzo mercoledì 31 agosto alle ore 21:30.

Un testo scritto appositamente per questa occasione fra racconti e canzoni raccontando la storia di Riccione a partire dai primi proibiti bagni di mare nell’800 fino alla Riccione degli anni 90 di Pier Vittorio Tondelli. In mezzo la battaglia per l'indipendenza, il boom economico e la trasformazione da villaggio alla Riccione di oggi. Fra racconti divertenti e storie di una imprenditoria che si è fatta da sé, non mancherà l'elemento creativo del riccionese che in ogni periodo della storia di questa città ha trovato il modo di inventare l'accoglienza e di reinventarsi quando ce n'è stata la necessità.