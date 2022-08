Riccione, Paolo Cevoli a "Show75" per celebrare i 100 anni della città

Prezzo non disponibile

Paolo Cevoli sarà ospite mercoledì 24 agosto di Show75 presso il Bagno 75 sul lungomare della Repubblica a Riccione alle ore 21:30.

Una rassegna di cinque serate per parlare della città di ieri e di oggi, di come la località si è trasformata nel tempo diventando la Riccione che tutti conosciamo, tutto questo attraverso i ricordi di quattro grandi personaggi come Aldo Drudi, Davide Cassani, Simona Ventura e Paolo Cevoli.



Show75 nato dall’idea della giornalista Margherita Barbieri e di Simona Silvagni (imprenditrice balneare e titolare del Bagno75) per celebrare il centenario della località, è stato realizzato grazie al contributo di San Marino Outlet Experience ed è patrocinata dal