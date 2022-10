Si celebra il centenario della città sulle note dei musicisti Blaine L. Reininger e Georgio Valentino

In occasione del Centenario della Comune di Riccione, dopo l’appuntamento con Stefano Massini, Riccione Teatro presenta, giovedì 20 ottobre (ore 21, ingresso libero), una anteprima in musica de La Bella Stagione – Spazio Tondelli on the go con il concerto di Blaine L. Reininger, pioniere della moderna musica d’avanguardia, profondo conoscitore e interprete di generi musicali, fondatore della leggendaria band post-punk americana Tuxedomoon, una delle esperienze più originali scaturite dalla stagione wave. Violinista, polistrumentista, cantante e compositore, Blaine è nato in Colorado, ma ha vissuto in Europa, in particolare Belgio, Italia e Grecia, dove ha messo radici, continuando ad aggregare intorno a sé musicisti ed artisti di ogni luogo.



Accompagnato dal chitarrista americano Georgio Valentino – conosciuto sia come solista che per il suo ultimo lavoro con i Crime & The City Solution – con il quale firma il suo ultimo doppio album Wounds and Blessings (2021), Reininger ha preparato per la performance riccionese una scaletta che spazia nel suo vastissimo repertorio, dal suo lavoro più recente ai

grandi successi di Night Air, dai classici dei Tuxedomoon come No Tears fino ai brani composti per il cinema, il teatro e la danza.

Uno spettacolo unico e straordinario che combina sonorità post-punk e sperimentazione d’avanguardia, ritmi sintetici e ambientazioni oscure, accenni pop e ballate, con uno stile

maturato in oltre quarant’anni di attività come compositore, cantante e strumentista.





La Bella Stagione – Spazio Tondelli on the go è un progetto artistico promosso e curato da Riccione Teatro con il sostegno del Comune di Riccione e in collaborazione con Ater Fondazione.