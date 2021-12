Si chiude la rassegna “La grande luce” con il film “Sotto le stelle di Parigi”

Da giovedì 16 a domenica 19 dicembre al cinema Tiberio di Rimini ultimo appuntamento con “La Grande Luce” la rassegna di cinema e spiritualità con la proiezione del film “Sotto le stelle di Parigi” di Claude Drexel. Proiezioni alle ore 21, sabato 18 anche alle ore 17.

Sensibile melodramma con Catherine Frot nei panni di una burbera clochard che si deve improvvisamente prendere cura di un piccolo straniero di soli 8 anni che non sa una parola di francese (Mahamodou Yaffa). ?Giovedì 16 dicembre, alle ore 21, la proiezione del film sarà integrata dall’incontro/testimonianza con rappresentanti della Capanna di Betlemme dell’Associazione Papa Giovanni XXIII e Caritas Parrocchia San Giuliano Martire, due associazioni che operano sul territorio riminese per aiutare le persone in difficoltà.? ?Una senzatetto e un “senzamamma” si riparano insieme nelle strade di Parigi. Chi dal freddo. Chi dalla fame. Chi dalla solitudine. Chi dalla paura. Chi dai pericoli. Chi dal passato. E se da una parte Christine e Suli si trovano fortunatamente a fare un pezzo di strada assieme, dall’altra non è per niente una passeggiata unire le loro due vite “disordinate”. Inoltre chi ha già poco non è detto che sia disposto a far spazio all’altro solo in nome di una povertà comune. Sotto le stelle, insomma, la morale della favola non è a buon mercato e saranno tutt’altre le comunanze di intenti e di valori che faranno la differenza e anche il segreto di questo film così delicato e costantemente in bilico tra desiderio e realismo.?L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del green pass, con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione. Posti numerati.