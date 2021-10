Si chiude “Sprigionati… le ex carceri che vorresti!” con un doppio appuntamento

Si conclude con un doppio appuntamento il processo partecipativo avviato nel febbraio scorso sulle ex carceri di via Pio Massani. Dopo nove mesi di iniziative che hanno visto il lavoro del tavolo di negoziazione, gli incontri con gli stakeholder, focus group e laboratori, numerose interviste e un’ampia ricerca storiografica arricchita dalle tante testimonianze orali raccolte nelle “storie sprigionate”, oltre alle “passeggiate chiacchierate” e alla mostra “Racconti sprigionati” ospitata sotto il porticato della Pro Loco, venerdì 8 ottobre alle ore 18 al Supercinema verranno presentatati gli esiti dell’intero percorso, con l’indicazione della possibile destinazione delle ex carceri di Santarcangelo.

Dopo gli interventi degli Amministratori comunali e la condivisione dei risultati a cui è giunto il percorso partecipativo “Sprigionati… le ex carceri che vorresti!” condotto dall’associazione Il Palloncino Rosso su incarico dell’Amministrazione comunale, verrà proiettato il docufilm realizzato da Stefano Bisulli “Questo era Quinto” dedicato a Quinto Bonfè, abitante delle ex carceri, pittore naif e giocatore di tamburello. Il filmato sarà preceduto da un’intervista al regista e ad Arrigo Giorgetti, testimone d’eccezione delle vicende che hanno ruotato attorno alla vita di Bonfè, alle ex carceri e allo Sferisterio. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, mentre per accedere alla sala sarà richiesta la Certificazione verde Covid-19 (green pass).

Sabato 9 ottobre, per l’intera giornata, le ex carceri mandamentali – rimaste chiuse al pubblico per più di mezzo secolo – potranno essere visitate a piccoli gruppi di cinque persone per volta. Per partecipare a questo “Open day ex carceri”, con visite dalle ore 9 alle ore 18 (l’ultimo ingresso è fissato per le ore 17,30), è consigliata la prenotazione entro giovedì 7 ottobre via mail eventisprigionati@comune.santarcangelo.rn.it o chiamando il numero 339/7598602 (anche in questo caso è richiesto il green pass).