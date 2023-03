"Si prega di non toccare": parole e musica elettronica contro la violenza sulle donne

Oltre cento donne in Italia ogni anno vengono uccise da uomini, quasi sempre quelli che sostengono di amarle. Secondo il rapporto Eures riferito al 2018, il 78% delle donne assassinate è stato ucciso tra le mura domestiche, principalmente da compagni o ex partner, già denunciati dalle vittime nel 28% dei casi.

Quando si parla di femminicidio non stiamo semplicemente indicando che è morta una donna, ma che quella donna è morta per mano di un uomo in un contesto sociale che permette e avalla la violenza degli uomini contro le donne.

Ai femminicidi si aggiungono poi violenze che sfuggono ai dati ma che, se non fermate in tempo, rischiano di fare tante altre vittime.

Sono migliaia le donne aggredite, picchiate, perseguitate, sfregiate. Quasi 7 milioni, secondo i dati Istat, quelle che nel corso della propria vita hanno subito una forma di abuso.

Lorenzo Bartolini proverà con poesie, canzoni e monologhi a usare le parole migliori per dire basta a questo abominio sociale. Le musiche di Kabuki Dream faranno da paesaggio sonoro alle parole.



L?evento è promosso in collaborazione con il Gruppo di Autodifesa Transfemminista / Pride Off / Casa Madiba / Non Una di meno.



I contributi raccolti durante lo spettacolo andranno a sostegno del percorso di supporto legale promosso dal Gruppo di autodifesa transfemminista.