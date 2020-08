Si prende il volo con la gara di aeroplanini di carta

Giovedì 13 agosto i visitatori di Italia in Miniatura si troveranno nel bel mezzo di un evento leggero e spensierato: una gara per centinaia di aeroplanini di carta. Ispirata dalla statua del bambino gigante alto 10 metri che torreggia all’ingresso del parco tematico riminese, espressione della fantasia, della libertà e della capacità dei bambini di giocare con tutto, la gara degli aeroplanini di carta promette momenti creativi, momenti adrenalinici e un grande spettacolo finale da lasciare a bocca aperta.

Accolti dal piccolo aviatore, simbolo di Italia in Miniatura e da due hostess vestite di colori e piume, i bambini saranno invitati a prenotarsi per i laboratori di costruzione di aeroplanini di carta, che avranno luogo nel pomeriggio alle 14:30, in Piazza Italia, trasformata in una pista di atterraggio.

Ospite d’onore Lorenzo Iori, finalista mondiale, ai mondiali “Paper Wings” di Salisburgo, pronto a stupire con un’esibizione adrenalinica di volo a distanza si emulare dai partecipanti. Chi riuscirà a far volare più lontano il proprio modellino potrà esibirsi insieme al campione.

Un selfie di gruppo, sventolando centinaia di bandierine tricolore per tutti, poesia, comicità e racconti animati condurranno al gran finale: alle 16:30, lo spettacolo “Il sognatore di Bolle”, di Bubble on Circus, con l’artista, campione di bolle giganti, Alekos Ottaviucci.

I laboratori accoglieranno i bimbi a turni e si svolgeranno a distanza di sicurezza su tavoli predisposti, nel rispetto delle disposizioni anti-CoVid. Parco aperto dalle ore 10:00, inizio evento ore 14:30. Biglietti per il parco: alle casse 23 Eur adulti/18 Euro ridotti, riduzioni e sconti per chi acquista online dal sito www.italiainminiatura.com