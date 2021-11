Si torna a leggere in biblioteca

Giovedì 18 novembre a San Giovanni in Marignano ripartono le letture in Biblioteca: 4 appuntamenti tra novembre e dicembre per incontrarci in presenza con i volontari della Biblio e con tantissimi libri. Appuntamento giovedì 18 con le storie della meravigliosa Virginia Spadoni di Teatro Cinquequattrini.?Le letture sono consigliate per bimbi della Scuola dell'Infanzia e dei primi anni della Primaria.?La storia sarà alle ore 17.15 nella Sala del Consiglio.?Dai 12 anni in su è necessario il green pass.?Per partecipare è necessaria la prenotazione per massimo 15 bambini (in caso di maggiori adesioni si valuterà la possibilità di sdoppiare l'incontro). L'accesso è possibile dalle 17.00 in avanti.?Info e prenotazioni: biblio@marignano.net e 0541.828157