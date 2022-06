“Siamo d’accordo”, cinque incontri con autori e musicisti alla Torre Saracena

Nel giardino della Torre Saracena a Bellaria Igea Marina torna “Siamo d’accordo”, un ciclo di cinque incontri per i più piccoli che vedranno sul palco del giardino della Torre Saracena autori e musicisti, i quali hanno prodotto libri ricchi di storie, di illustrazioni e di canzoni: al centro proprio la musica, una sorta di anello di congiunzione tra la sfera razionale e quella emotiva, con l'ascolto di melodie che permettano ai più piccoli di provare emozioni a loro ignote. Si comincia giovedì 30 giugno alle 21.00 con Lorenzo Tozzi e "Alberi inCanti", uno splendido albo illustrato pensato per far conoscere gli alberi e la loro meraviglia ai giovani lettori. Ad ogni pagina gli alberi diventano degli "inCanti" viventi sotto gli occhi del pubblico, con le loro storie esotiche e lontane, le loro foglie dalle forme diverse, i colori e le consistenze del legno capace di trasformarsi in oggetti meravigliosi. Sette sono gli alberi, sette le canzoni a loro dedicate, una per ogni giorno della settimana, per imparare a sollevare in su il naso e riconoscere gli alberi tra quelli che vivono in città, invisibili nei nostri tragitti quotidiani.

Dopo l’incontro inaugurale con Lorenzo Tozzi - cantautore, musicista e film-maker, nonchè autore e conduttore di programmi musicali su Rai Radio Kids e su Rai Yoyo - si proseguirà giovedì 7 luglio con “Come andò che Eugenio Difatti divenne musicista”: piccola opera di Stefania Lanari, con musiche di Michele Mangani, eseguite dai maestri Sergio Bosi al clarinetto e Riccardo Bartoli alla tastiera.