Siege Jazz Festival, proseguono gli appuntamenti con la musica jazz: sul palco Olivia Trummer Trio e Giacomo Uncini 4Tet

Proseguono gli appuntamenti del Siege Jazz Festival, la rassegna che sullo sfondo dell'Arena Raciti a Montefiore Conca porterà la grande musica jazz fino al 6 agosto prossimo, che vedrà mercoledì 3 agosto l'esibizione di Olivia Trummer con il suo nuovo lavoro "For You" mentre giovedì 4 agosto sarà la volta di Giacomo Uncini.

Olivia Trummer, pianista, compositrice e cantante tedesca, nasce in una famiglia di musicisti e sviluppa il suo rapporto con la musica come fosse una lingua madre, trovando in essa la miglior espressione per il proprio mondo interiore. Nel corso degli studi classici scopre la sua passione per la composizione e l’improvvisazione, che la porterà in seguito a volare oltreoceano per il Master’s Degree alla Manhattan School of Music di New York City. Le sue composizioni traggono ispirazione dal suo intero percorso, spaziando con naturalezza dalla classica al jazz fino alla sfera del singer-songwriter in cui, grazie all’innata eleganza della sua voce, morbida e versatile, Olivia crea un universo unico ed intensamente poetico. Vincitrice del prestigioso Jazz Award Baden-Württemberg nel 2019 è considerata a livello internazionale una delle più interessanti artiste della sua generazione. Il nuovo lavoro di Olivia Trummer "For You", il cui album omonimo è pubblicato da Warner Music Italy, raccoglie il frutto del lavoro e delle esperienze degli ultimi anni e le trasforma in un invito ad accrescere la comprensione di sé in tutte le sfaccettature e ad abbracciare il cambiamento come valore. Pur essendo chiaramente jazz nella sua creazione e nella sua essenza, "For You" irradia anche l'immediatezza del pop, del gospel e dell'RnB, evocando a volte i cantautori degli anni Settanta.